Netanyahu, 7 Ekim Sorumluluğundan Kaçmak İçin Soruşturma Komisyonu Kurmaya Çalışıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim'in sorumluluğundan kendisini kurtulacak bir soruşturma komisyonu kurmaya çalıştığı belirtildi.

İsrail'de, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonu konusunda yaşanan istihbarat zafiyetinin araştırılması için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması çağrıları artıyor.

Ülkedeki birçok siyasetçi ve askeri yetkili tarafından 7 Ekim'in sorumlusu olmakla suçlanan Netanyahu ise bu konuda herhangi bir sorumluluğu olmadığını iddia ediyor.

İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, hükümetten kasım ortasına kadar soruşturma komisyonun kurulmasıyla ilgili bir rapor sunmasını istemesinin ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Buna göre, Netanyahu, komisyonla ilgili 3 kulvarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bunların ilki "Hükümet Soruşturma Komisyonu Yasası"nda değişiklik yapılmasını içeriyor. Netanyahu bu değişiklikle, komisyonun, Başbakan dahil herhangi bir kişi aleyhinde değil sadece kurumsal tavsiyelerde bulunmasını öngörüyor.

İkincisi komisyon üyeleriyle ilgili bir yasa tasarısı sunulmasını, üçüncüsü ise benzer yetkilere sahip ancak doğrudan hükümet tarafından atanacak bir soruşturma komisyonu kurulmasını içeriyor.

Netanyahu, komisyonun rolünün "genel dersler çıkarmakla" sınırlı olmasını istiyor

Netanyahu'ya yakın kaynaklar, Başbakanın, komisyonun rolünün bireysel suçlamalarda bulunmak yerine "genel dersler çıkarmakla" sınırlı olmasını ve böylelikle kendisini hedef alan siyasi bir araca dönüşmemesini istediğini aktardı.

Komisyonun, kişilerle ilgili tavsiyelerde bulunma yetkisinin kaldırılmasındaki amacın, Netanyahu'yu 7 Ekim'deki başarısızlıktan ötürü hesap vermekten kurtarmak olduğu ifade edildi.

Tavsiye niteliğindeki bu kararların, bağlayıcılığı olmasa bile Netanyahu'nun siyasi geleceğini ve halk nezdindeki konumunu etkileyebileceği belirtildi.

"Başbakan Netanyahu, bu çaban çok belli oluyor ve boşuna uğraşıyorsun"

Öte yandan, Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, bu çaban çok belli oluyor ve de gereksiz, boşuna uğraşıyorsun. Bu olmayacak." ifadeleriyle Netanyahu'yu eleştirdi.

Gantz, "İhtiyaçlarına ve sorumluluktan kaçma girişimlerine göre tasarlanmış sahte bir komisyon kurulmayacak. Seninle ya da sensiz, şimdi ya da senden sonra resmi bir soruşturma komisyonu kurulacak." ifadelerini kullandı.

Muhalefet lideri Yair Lapid ise aynı platformdan yaptığı açıklamada Netanyahu'ya şöyle yüklendi:

"Netanyahu'nun tarihimizdeki en korkunç katliamın sorumluluğundan kaçma yönündeki tüm histerik girişimleri boşuna.

Netanyahu 7 Ekim 2023'te Başbakandı ve hazırlıksız olmasının ve uyarıları dikkate almamasının nedenlerini ancak bağımsız bir hükümet soruşturma komisyonu ortaya çıkarabilir."