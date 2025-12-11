Haberler

Netanyahu, eski üst düzey devlet yetkililerinin kendisine karşı kampanya yürüttüğünü iddia etti

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim saldırısına ilişkin muhalefetin soruşturma talebine karşı çıkarak, üst düzey eski devlet görevlilerinin kendisine yönelik bir kampanya yürüttüğünü iddia etti. Eski güvenlik yetkilileri ise bağımsız bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini savunuyor.

İsrail'de muhalefetin 7 Ekim saldırısına ilişkin devlet soruşturması açmaktan kaçınmakla suçladığı Başbakan Binyamin Netanyahu, üst düzey eski devlet görevlilerinin kendisine karşı bir kampanya yürüttüğünü ileri sürdü.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 7 Ekim saldırısına ilişkin devlet soruşturması açılıp açılmayacağı konusunda kendisine karşı kampanya yürüten eski güvenlik şeflerinin söz hakkı olmadığını savundu.

İsim vermeksizin eski İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet Başkanı Ronen Bar'ı hedef aldığı açıklamasında Netanyahu, kendisine karşı kampanya yürüten eski güvenlik yetkililerini "devlete anarşinin sızmasına ve ordu içindeki uyumun zayıflamasına izin vermekle" suçladı.

Netanyahu, 7 Ekim saldırısına ilişkin profesyonel, geniş kapsamlı ve tüm kesimleri temsil eden bir araştırma komisyonunun kurulacağını da iddia etti.

Eski Şin-Bet Başkanı Bar, bu hafta başında yaptığı açıklamada, 7 Ekim saldırısında karşılaşılan başarısızlığın kapsamlı şekilde ele alınmasının tek yolunun profesyonel isimlerden oluşan bir devlet soruşturma komisyonu kurulması olduğunu söylemişti.

Bar ayrıca, Başbakan Netanyahu'nun ismini zikretmeden, "Liderler sadece başarıların değil, başarısızlıkların da sorumluluğunu üstlenmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu, sorumluluk üstlenmekten kaçmakla suçlanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, muhalefetin taleplerine rağmen 7 Ekim 2023'te yaşananlara ilişkin bağımsız ve kapsamlı bir soruşturma komisyonu kurulmasından kaçınmıştı.

Söz konusu dönemde İsrail'de görevde olan Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü gibi isimler geçen 2 yıl içerisinde görevlerinden ayrılırken Netanyahu, 7 Ekim başarısızlığının sorumluluğunu üstlenmekten kaçmakla suçlanmıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, geniş yetkilere sahip bir devlet komisyonu kurulması gerektiğine hükmetmiş, Netanyahu ise buna karşı çıkmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
