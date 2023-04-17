Nestle Başkan Yardımcısı: Harcama Gücü Artan Çin'in Pazar Potansiyeli Çok Büyük

İsviçre'nin gıda devi Nestle'nin başkan yardımcısı olan Zhang Xiqiang, yakın zamanda yaptığı açıklamada şirketinin Çin pazarına büyük güven duyduğunu söyledi.

İsviçre'nin gıda devi Nestle'nin başkan yardımcısı olan Zhang Xiqiang, yakın zamanda yaptığı açıklamada şirketinin Çin pazarına büyük güven duyduğunu söyledi.

SES 1 (Çince): ZHANG XİQİANG, Nestle başkan yardımcısı:

"Tüketimde güçlü bir toparlanma gördük ve Çin pazarına güvenimiz çok yüksek, harcama gücü arttığı ve orta sınıf büyüdüğü için pazar potansiyeli çok büyük. Kısacası Çin'e yatırımda bulunma ve Çin'de işlerimizi geliştirme konusunda son derece eminiz."

Nestle'nin yeni üst düzey ıslak konserve evcil hayvan maması üretim hattı, Cuma günü Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin belediyesinde faaliyete başladı ve aynı gün ilgili ürünlerin lansmanı gerçekleştirildi.

SES 2 (Çince): ZHANG XİQİANG, Nestle başkan yardımcısı:

"Bu, dünyadaki dördüncü üst düzey ıslak evcil hayvan maması üretim hattı ve aynı zamanda Avrupa ve ABD dışında türünün ilki. Çin'de ürünlerin üretiminde en son teknolojimizi ve patentli formülümüzü kullanıyoruz."

Nestle 2020'den bu yana Tianjin'deki toplam 1 milyar yuanı (yaklaşık 146 milyon ABD doları) aşan yatırımıyla Çin'de evcil hayvan maması ürün portföyünü genişletti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)