Nesli tükenmekte olan su samurunu fotokapanla görüntüledi: Sevinçten havaya uçtu

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde doğa araştırması yapan Furkan Eren'in, Sakarya Nehri kenarına yerleştirdiği fotokapanla nesli tükenmekte olan su samuru türü görüntülendi. Eren, nehir kenarına kurduğu fotokapanı incelerken karşılaştığı görüntüyle büyük bir sevinç yaşadı.

Doğa ve yaban hayatı üzerine araştırmalar yapan Furkan Eren, Sakarya Nehri kıyısına yerleştirdiği fotokapanla nadir türleri kayıt altına almayı hedefledi. İlk çalışmasında çakal ve kaya sansarının yanı sıra, Avrupa su samurunu görüntülemeyi başaran Eren, fotokapanda nesli tükenmekte olan su samurunu görünce gözlerine inanamadı. Daha önce ormanlık alanlarda fotokapan çalışması yaptığını söyleyen Furkan Eren, "Sakarya Nehri kenarına yerleştirdiğimiz fotokapan çalışmamızın ilkinde su samuru görüntülemeyi başardık. Ayrıca kaya sansarı ve çakal da görüntüledik. Fakat yakaladığımız su samuru nesli tükenmekte olan bir tür" dedi.

Görüntülediği 'Lutra Lutra' su samuru türünün gece aktif olan bir tür olduğunu gündüz ise nadir rastlanabileceğini söyleyen ve Sakarya Nehri açısından önemli olduğuna da dikkat çeken Eren, "Gösterge tür kabul edilen bu su samurunun yaşadığı su bölgesinin temiz olduğu kabul edilir. Bu da Sakarya Nehri'nin suyunun temiz odluğuna işarettir. Bu türü ancak gece fotokapan ile görebilirsiniz ya da kaçak avcılık yapanların ağına takılabilir" diye konuştu.