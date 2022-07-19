Nesli tükenmekte olan alaca sansar Tekirdağ'da görüldü - Haberler

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Nesli tükenmekte olan alaca sansar Tekirdağ'da görüldü

İhlas Haber Ajansı - Müberra Çelebi - Güncel
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Nesli tükenmekte olan alaca sansar Tekirdağ'da görüldü Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar görüldü.

Nesli tükenmekte olan alaca sansar Tekirdağ'da görüldü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar görüldü.

Nesli tükenme riski yüksek olan türler arasında yer alan alaca sansar, Muratlı'da Saat Meydanı'nda bir banka ATM'sinin altına yuva yaptı. İlgi odağı olan alaca sansara çevre esnafı tarafından sahip çıkıldı. Doldurulan mama ve su kapları, alaca sansarın yuva yaptığı alana bırakıldı.

Alaca sansarı koruma altına alan bölge sakinlerinden Murat Özdemir, "Hayvanı fark ettiğimiz zaman buraya su ve mama koyduk. Milli Parklar'a da bilgi verdik, gelip alacaklarını söylediler" diye konuştu.

Alaca sansarı sağlık kontrolünden geçiren Muratlı Belediyesi Veterineri Melis Destan ise, "Yaşam alanının kısıtlanmasından dolayı nesli tükenmekte olan bu hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlükleri tarafından koruma altına alınmaktadırlar. Hayvanımızın ilk sağlık kontrolleri de tarafımca yapılmış olup, herhangi bir sağlık sorununa da rastlanılmamıştır" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi - Güncel

Tekirdağ Muratlı Banka Saat Güncel Haberler

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