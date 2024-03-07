Nesli Tehlike Altındaki Lekeli Semender Adana'da Görüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde, nesli tehlike altındaki lekeli semender, Belemedik Tabiat Parkı'nda tren raylarına yakın bir bölgede görüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesine, "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehlike altındaki "lekeli semender" görüldü.
Belemedik Tabiat Parkı'nda, vatandaşlar, tren raylarına yakın bir bölgede, korumada öncelikli ve azalan varlık durumundaki türlerden "lekeli semender"e rastladı.
Semender, tren raylarından uzak bir bölgeye taşınarak görüntülendi.
Lekeli semender bir süre sonra gözden kayboldu.