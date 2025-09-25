Haberler

Neşet Ertaş, Silopi'de Kliple Anıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Türk Halk Müziği'nin usta ismi Neşet Ertaş, vefatının 13. yılında düzenlenen etkinlikler kapsamında bir kliple anıldı. Gençlik merkezi öğrencileri, Ertaş'ın türkülerini seslendirerek ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttı.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Silopi Gençlik Merkezi müzik atölyesi öğrencileri, müzik eğitmeni Zübeyde Tekeş gözetiminde hazırladıkları klip ile hem ustaya vefa gösterdi hem de ilçenin tanıtımına katkı sundu.

Hazırlanan klipte, Neşet Ertaş'ın türkülerini öğrenciler seslendirdi, ilçenin tarihi mekanları, doğal güzellikleri ve Habur Sınır Kapısına yer verildi.

Silopi Gençlik Merkezi Müdürü Gökberk Sümer, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan klip ile ilçeyi tanıttıklarını ve Neşet Ertaş'ı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Bu çalışmaya emek veren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
