Nepal'in batısındaki Himlung Himal Dağı'nda çığda 10 kişi kayboldu

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Nepal'in batısındaki dağda çığ düşmesi sonucu aralarında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin de bulunduğu 10 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, yoğun yağmur ve kar yağışının ardından ülkenin batısında bulunan 7 bin 126 metre yüksekliğindeki Himlung Himal Dağı'nda çığ düştüğünü belirtti.

Çığ düşmesi sonucu aralarında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin de bulunduğu 10 kişinin kaybolduğunu kaydeden yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Öte yandan yetkililer, Palpa bölgesindeki bir yerleşim yerinde meydana gelen toprak kaymasında en az 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kaybolduğunu ifade etti.

Yetkililer, Parbat bölgesinde ise nehrin taşması sonucu yaşanan selden yaklaşık 80 evin etkilendiğini belirtti.

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti. Selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1400'ü aştığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA