Nepal'de sel felaketi: 10 gün sonra 2 kişi kurtarıldı

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan 2 kişinin, felaketten 10 gün sonra kurtarıldığı bildirildi.

Yetkililer, selin ardından sürdürülen arama kurtarma çalışmaları ve 10 gündür mahsur kalan 2 kişi hakkında açıklama yaptı.

Buna göre, selin vurduğu bölgede bulunan hidroelektrik tünelinde mahsur kalan Çinli işçi kurtarıldı. Ayrıca Nuwakot bölgesinde bir kadın, farklı bir operasyonla kurtarılarak helikopterle Katmandu'ya sevk edildi.

Selde bugüne kadar 1342 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 4 binden fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezinde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA