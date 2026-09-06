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Nepal'de 10 Gün Sonra Sel Felaketinden Kurtarılan Kadın

Nepal'de 10 Gün Sonra Sel Felaketinden Kurtarılan Kadın
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Nepal'in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan felaketinden 10 gün sonra 64 yaşındaki bir kadın sağ kurtarıldı. Yerel medyaya göre kadın, ilk müdahalenin ardından tedavi için Katmandu'ya nakledilecek. Nepal polisi, cumartesi günü itibarıyla 1.344 kişinin hayatını kaybettiğini, 8.631 kişinin kurtarıldığını ve 4.898 kişiden haber alınamadığını bildirdi.

KATMANDU, 6 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelan felaketinden 10 gün sonra, 64 yaşındaki Nepalli bir kadın sağ kurtarıldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, daha kapsamlı bir tedavi için başkent Katmandu'ya nakledilecek.

Nepal polisi, cumartesi günü yerel saatle 05.00 itibarıyla 1.344 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Açıklamada, 8.631 kişinin kurtarıldığı, 4.898 kişiden ise hala haber alınamadığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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