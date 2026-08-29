Tibet'te sel felaketi: 7 ölü, 554 kayıp

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Nepal'de önceki gün meydana gelen sel felaketinin komşu Tibet Özerk Bölgesi'nin Gyirong ilçesinde yol açtığı büyük çaplı toprak kaymasında kaybolan çok sayıda kişiden halen haber alınamıyor.

Gyirong'un bağlı olduğu Şıgatsı ili yönetiminden yapılan açıklamada, selin neden olduğu toprak kaymasında 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 554 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Çin, malzeme ve personel yardımı sağlayacak

Afetin etkilediği sınır komşusu iki ülkenin dışişleri bakanları da telefonda görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çinli Bakan Vang Yi, Nepalli mevkidaşı Shisir Khanal ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Nepal'e mali ve insani yardımı içeren kapsamlı destek sağlayacağını kaydetti.

İnsani yardım malzemelerinin Katmandu'ya ulaşmak üzere olduğunu, Çinli tünel kurtarma personelinin, arama ve kurtarma çalışmalarına destek için iki grup halinde afet bölgesine sevk edildiğini aktaran Vang, Çin'in bu süreçte uydu görüntüleri, hidrolojik veriler ve selin meydana getirdiği set gölünün taşma ihtimali gibi acil durum uyarılarını Nepal otoriteleriyle paylaştığını belirtti.

Vang, sınırın Çin tarafında mahsur kalan Nepal vatandaşları için gerekli düzenlemeleri yaptığını kaydederek, Nepal tarafının da Çin vatandaşlarının tahliyesi için gerekli yardımı sürdüreceğini umduklarını ifade etti.

Nepalli Bakan Khanal da afetten etkilenmesine rağmen Nepal'e ilk fırsatta yardım elini uzattığı için Çin'e teşekkür etti.

Khanal, afetlerin önlenmesi ve giderilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve afet sonrası yeniden inşa konularında Çin ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Buzulun çökmesinin sebep olduğu tahmin ediliyor

Nepal'de 26 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından sınırın Çin tarafını etkileyen büyük çaplı toprak kayması meydana gelmişti.

Sosyal medyadaki görüntülerde, Çin ile Nepal arasındaki ticaretin büyük bölümünün gerçekleştirildiği geçiş noktası olan Gyirong Sınır Kapısı'nın dev bir çamur yığınıyla kaplandığı, insanların etrafa kaçıştığı görülmüştü.

Sel felaketine Nepal'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından yükseklerde bir buzulun çökmesinin sebep olduğu tahmin ediliyor.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA