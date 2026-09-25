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Nepal'de sel ve heyelan nedeniyle 25 bölgede ana yollar ulaşıma kapandı

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Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 25 bölgede ana yolların ulaşıma kapandığı bildirildi. NDRRMA, Sankhuwasabha, Taplejung, Panchthar ve Dhankuta dahil 25 bölgede yolların kapalı olduğunu, yağış sürerse kapanmaların artabileceğini açıkladı.

Nepal'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 25 bölgede ana yolların ulaşıma kapandığı bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun (NDRRMA), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ana yolların kapalı olduğu bölgeler açıklandı.

Açıklamada, bölge idarelerinden alınan bilgilere göre Sankhuwasabha, Taplejung, Panchthar ve Dhankuta bölgeleri dahil, 25 bölgede ana yolların kapalı olduğu ifade edildi.

Ayrıca, açıklamayla birlikte kapalı yolları gösteren bir harita paylaşıldı.

Nepal'de şiddetli yağışlar heyelana yol açmaya devam ediyor

Yerel basında yer alan haberlere göre, Nepal'de bugün etkili olan şiddetli yağışlar, birçok noktada heyelana yol açarak başkent Katmandu'yu ülkenin diğer bölgelerine bağlayan bazı ana yolların kapanmasına neden oldu.

Yetkililer, nehir kenarlarında ve heyelan riski bulunan yerleşimlerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sürücülere de yola çıkmadan önce güncel yol durumunu kontrol etmelerini tavsiye eden yetkililer, yağışın sürmesi halinde bazı yolların daha kapanabileceğini belirtti.

Nepal'de daha önce de sel meydana gelmişti

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprü yıkılmış, yollar hasar görmüş ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterler sevk edilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, 1400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği seli bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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