Haberler

Nepal'de Hükümet Karşıtı Protestolarda 19 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'in Katmandu şehrinde hükümet karşıtı protestolara polisin müdahalesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, en az 347 kişi yaralandı. Sosyal medya erişim yasaklarını protesto eden göstericilerin üzerine gerçek mühimmatla giden polis, geniş çaplı bir şiddet olayına neden oldu.

Nepal'in başkenti Katmandu'da polisin hükümet karşıtı protestoculara ateş açması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, en az 347 kişi yaralandı.

The Kathmandu Post gazetesinin haberinde, Katmandu'da polisin, hükümet karşıtı protestoculara müdahale ettiği belirtildi.

Polisin protestoculara karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandığı müdahale sırasında 19 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ülke genelindeki hastanelerde bulunan en az 347 yaralının ise tedavi altında olduğu ifade edildi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesi sonrası ordunun da Katmandu'ya konuşlandırıldığı vurgulandı.

Başkentte sosyal medyaya erişim yasağına karşı gösteriler

Nepal'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağını bildirmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarını ve hükümetin sosyal medyayı kapatma kararını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Yetkililer, olayların şiddetini artırmasının ardından parlamento çevresindeki önemli bölgelerde yerel saatle 22.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Savcılık incelemesi sürerken, Manifest'ten sessiz hamle

Savcılık incelemesi sürerken, Manifest'ten sessiz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknesine kadar gittiği isimden İsmail Kartal'ı yıkan sözler

Teknesine kadar gittiği isimden İsmail Kartal'ı yıkan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.