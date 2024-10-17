Nepal'de Dünya Gıda Günü Kutlaması: Pirinç Hasadı

LALİTPUR, 17 Ekim (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentindeki çiftçiler Dünya Gıda Günü'nü çeltik tarlalarında pirinç hasadı yaparak kutladı.

Her yıl 16 Ekim'de kutlanan Dünya Gıda Günü, bu yıl "daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı" temasına odaklanarak gıda sistemlerinin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmayı amaçlıyor.