Nepal'da Lalitpur'da Shrawan Ayı Kutlamaları
Nepal'in en kalabalık şehirlerinden biri olan Lalitpur'da halk, Hinduizm'in kutsal Shrawan ayını kutluyor. Shrawan ayı, Hinduizm'de yıkım ve yaratılış Tanrısı kabul edilen Şiva'ya mutluluk ve refah için dua edilen uğurlu bir ay olarak biliniyor.
LALİTPUR, 23 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in en kalabalık şehirlerinden biri olan Lalitpur'da halk, Hinduların kutsal Shrawan ayını kutluyor.
Shrawan ayının, Hinduizm'de yıkım ve yaratılış Tanrısı kabul edilen Şiva'ya mutluluk ve refah için dua edilen uğurlu bir ay olduğuna inanılıyor.