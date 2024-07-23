Nepal'da Lalitpur'da Shrawan Ayı Kutlamaları

LALİTPUR, 23 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'in en kalabalık şehirlerinden biri olan Lalitpur'da halk, Hinduların kutsal Shrawan ayını kutluyor.

Shrawan ayının, Hinduizm'de yıkım ve yaratılış Tanrısı kabul edilen Şiva'ya mutluluk ve refah için dua edilen uğurlu bir ay olduğuna inanılıyor.