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Nepal Bajura'da doğa yürüyüşünde kaybolan 20 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı

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Nepal'in Bajura bölgesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 20 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı. Yetkililer, gencin kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtirken Kanchanpur'da mahsur kalan başka bir genç helikopterle kurtarıldı.

Nepal'in Sudurpashchim eyaletine bağlı Bajura bölgesinde doğa yürüyüşünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Kathmandu Post'un haberine göre Bajura güvenlik güçleri, doğa yürüyüşü yapan 20 yaşındaki gencin kaybolduğuna ilişkin ihbar aldı.

Helikopterle arama kurtarma çalışmasını başlatan yetkililer, bölgedeki kutsal bir ziyaret yeri yakınlarında gencin cesedine ulaştıklarını açıkladı.

Yetkililer, doğa yürüyüşüne çıkan gencin kar yağışı ve dondurucu soğuk gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini düşünüyor.

Öte yandan, Kanchanpur bölgesinde doğa yürüyüşüne çıkan başka bir genç, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalmasının ardından helikopterle kurtarıldı.

Kaynak: AA
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