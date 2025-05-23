Nene Hatun'un 70. Ölüm Yıldönümünde Torununa Anlamlı Ziyaret

Nene Hatun'un 70. Ölüm Yıldönümünde Torununa Anlamlı Ziyaret
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Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Nene Hatun'un 70. ölüm yıldönümünde torunu Güner Yamanlı'yı ziyaret etti. Nene Hatun'un cesareti ve fedakarlıklarının hatırlatıldığı ziyarette, onun anısı bir kez daha yad edildi.

Nene Hatun'un 70. ölüm yıldönümünde torununa anlamlı ziyaret

ERZURUM - Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürü Hasan Aykut, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda (93 Harbi) tarihe "kahraman Türk kadını" olarak geçen Nene Hatun'un torunu Güner Yamanlı'yı ziyaret etti.

Ziyaret, Nene Hatun'un vefatının 70. yıl dönümünde gerçekleştirildi. Kahramanlık destanının yazıldığı Aziziye Tabyaları'na koşan Nene Hatun, henüz 22 yaşındayken bebeğini beşikte bırakıp cepheye gitmiş, gösterdiği eşsiz cesaret ve fedakarlıkla Türk milletinin gönlünde yer edinmişti.

Erzurum'un Çeperli köyünde dünyaya gelen Nene Hatun, yalnızca savaşta değil, hayatının her döneminde insani yönüyle de hafızalarda iz bıraktı.

Nene Hatun'un torunu Güner Yamanlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Böylesine özel bir günde hatırlanmak ve değerli bir ziyaretle onurlandırılmak bizler için çok anlamlı. Nene Hatun sadece bizim ailemizin değil, tüm milletimizin ortak gururudur. Onun cesaretini, fedakarlığını, vatan sevgisini bugün hala anmak ve anlatmak çok kıymetli. Bu vesileyle başta Sayın Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise konuşmasında şunları kaydetti: "Bugün burada, milletimizin gönlünde derin izler bırakmış bir kahramanın torunuyla bir arada olmak bizler için büyük bir onur. Nene Hatun, yalnızca savaş meydanında değil; gösterdiği anne şefkati, cesareti ve insani değerleriyle de tarihimizde örnek bir şahsiyettir. Onun anısını yaşatmak, yeni nesillere anlatmak bizim için bir vefa borcudur. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, bu tür değerleri yaşatmayı bir görev biliyoruz."

Ziyaret sonunda Güner Yamanlı'ya çeşitli anlamlı hediyeler takdim edilerek Nene Hatun'un hatırası bir kez daha minnetle yad edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERTUĞRUL POLAT - Güncel
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