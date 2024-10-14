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Nemrut Krater Gölü Sonbahar Güzellikleriyle Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Nemrut Krater Gölü Sonbahar Güzellikleriyle Ziyaretçilerini Ağırlıyor
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, sonbaharın renkleriyle dolup taşıyor. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, bu eşsiz doğal güzelliği ziyaret ederek anılarını ölümsüzleştiriyor.

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, bugünlerde sonbaharın tüm renklerini bir arada görmek isteyen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.

Van Gölü Havzası'nda, Bitlis'in sınırlarında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbahar renklerine büründü. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden Nemrut, yılın her döneminde farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Nemrut Krater Gölü ve çevresi bugünlerde de fotoğraf tutkunları ve doğaseverler tarafından doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Tatvan Bitlis Nemrut Turizm Yaşam Sanat Çevre Doğa

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