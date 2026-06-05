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Nemrut Krater Gölü'nde turizm sezonu açıldı; eşsiz manzara ziyaretçileri bekliyor

Nemrut Krater Gölü'nde turizm sezonu açıldı; eşsiz manzara ziyaretçileri bekliyor
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Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü, kışın kapanan yollarının açılmasıyla yeniden ziyarete açıldı. Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan bölge, yaz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

BİTLİS'in önemli doğal turizm destinasyonlarından biri olan Nemrut Krater Gölü, kışın kapanan yollarının yeniden açılması ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Kalderası, yaz sezonunda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya hazırlanıyor.

Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası'na ulaşım, bir süre önce Bitlis İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmalarının ardından yeniden sağlandı. Yaklaşık 2 bin 250 metre rakımda bulunan bölge; büyük ve küçük gölleri, sıcak ve soğuk su kaynakları, buhar bacaları ve zengin doğal yaşamı ile ziyaretçilerine eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülen Nemrut Kalderası, her yıl binlerce doğasever ve fotoğraf tutkununun uğrak noktaları arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında serin havasıyla dikkat çeken bölge, kamp ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin de tercih ettiği destinasyonlar arasında bulunuyor.

'GÖRDÜĞÜMÜZ MANZARA HER ŞEYE DEĞDİ'

Diyarbakır'dan eşiyle birlikte bölgeyi ziyaret eden Mehmet Aydın, Nemrut'un beklentilerinin üzerinde bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, "Buraya gelirken farklı hava koşullarını yaşadık. Ancak gördüğümüz manzara her şeye değdi. Sosyal medyada yapılan övgülerin ne kadar haklı olduğunu burada anladık. Kraterin dışı sıcak olmasına rağmen içerisi oldukça serin. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

'DOĞASI GERÇEKTEN MUHTEŞEM'

Muş'un Bulanık ilçesinden gelerek bölgede kamp yapan Yami Çiçek ise Nemrut Kalderası'nı sık sık ziyaret ettiğini ifade ederek, "Doğası gerçekten muhteşem. Gölleri, buhar bacaları ve doğal yapısıyla eşsiz bir yer. Doğaseverlerin mutlaka görmesi gereken bölgelerden biri" diye konuştu.

Turizm sezonunun açılması ile Nemrut Kalderası'nda yaz boyunca yoğunluk yaşanması beklenirken, havadan görüntülenen eşsiz manzara bölgenin doğal güzelliğini gözler önüne serdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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