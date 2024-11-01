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Nemrut Krater Gölü Kış Sezonunda Ziyaretçilere Kapatıldı

Nemrut Krater Gölü Kış Sezonunda Ziyaretçilere Kapatıldı
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Bitlis Valiliği, ayı saldırıları nedeniyle kış sezonu boyunca Nemrut Krater Gölü'nü ziyaretçilere kapatma kararı aldı. Ayıların beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilenmesi ve ziyaretçilere yönelik saldırıların artması bu kararı etkileyen etmenler arasında yer aldı.

BİTLİS Valiliği, ayı saldırıları ile gündeme gelen Türkiye'nin en büyük krater gölü 2 bin 250 rakımlı Nemrut'u, kış sezonu boyunca ziyaretçilere kapattı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' bulunan ve elle beslenen ayıları ile de sıkça gündeme gelen 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, dün valilik kararıyla ziyaretçilere kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Nemrut Kalderası'nda bulunan ayılar yaban hayvanı ve yabanıl özellikleri devam eden yırtıcı bir türdür. Ziyaretçilerin iyilik adı altında bu yabani ve yırtıcı hayvanlara yiyecek vermeleri, elle beslemeleri sonucu ayıların beslenme alışkanlıkları olumsuz etkilenmiş ve besin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını ziyaretçilerden temin etmeye başlamışlardır. Mevsim değişikliklerinden dolayı ziyaretçi sayısındaki azalmadan kaynaklı ayıların yiyecek bulma sıkıntıları başladığından beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için ayıların alanda bulunan ziyaretçilere saldırdıkları can ve mala zarar verdikleri, verebilecekleri gözlemlenmiş ve medya haberlerine yansımıştır. Ayıların beslenme alışkanlıklarını yeniden rehabilite etmek ve oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçmek adına Nemrut Kalderası tedbiren ve geçici olarak 31.10.2024 tarihi itibariyle kış sezonu boyunca ziyarete kapatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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