Nemrut Kalderası Turizm Sezonuna Hazır
Bitlis'teki Nemrut Kalderası, karların erimesiyle birlikte turizm sezonuna açıldı. Eşsiz manzarası ile doğaseverleri bekleyen bölge, havadan drone ile görüntülendi.
Turizm sezonu açılan Nemrut Kalderası böyle görüntülendi
BİTLİS - Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Kalderası, karların erimesiyle birlikte yeniden canlanmaya başladı.
Eşsiz doğal güzellikleriyle her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan bölge, yeni turizm sezonuna hazırlanıyor. Bölgenin son durumu ise havadan drone ile görüntülendi. Eriyen karlarla birlikte yeniden yeşermeye başlayan Nemrut Kalderası, gökyüzünden kaydedilen görüntülerde büyüleyici manzaralar sundu. Krater gölü, çevresindeki lav tarlaları ve uyanmaya başlayan bitki örtüsü, doğaseverler için görsel bir şölen oluşturmaya başladı.