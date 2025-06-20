Nemrut Kalderası'nın Maskot Ayıları Yeniden Görüntülendi

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Bitlis'in doğal güzelliklerinden biri olan Nemrut Kalderası'nda, halk arasında 'Nemrut'un maskotları' olarak bilinen ayılar yeniden sahneye çıktı. Uzun bir süre görünmeyen ayılar, bu yıl kalderada sıkça gözlemlenmeye başlandı.

Nemrut Kalderası'nın maskot ayıları yeniden sahnede

BİTLİS - Bitlis'in doğal harikası Nemrut Kalderası'nda ayılar yeniden sahneye çıktı.

Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası, eşsiz doğasıyla olduğu kadar, kendine has yaban hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan kalderada, uzun bir süredir ortalıkta görünmeyen ayılar yeniden ortaya çıktı. Halk arasında "Nemrut'un maskotları" olarak bilinen ayılar, bu yıl da kalderada sıklıkla görülmeye başlandı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, bir anne ayı ile iki yavrusunun yanı sıra geçen yıl gözlemlenen yavru ayıların büyümüş halleri dikkat çekti. Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle birlikte insan hareketliliği artarken, ayılar da besin arayışına girdi. Vatandaşların verdiği yiyecekler ve çöplerdeki artıklarla beslenen ayılar, özellikle kaldera çevresinde zaman geçiren doğaseverlerin objektiflerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Güncel
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