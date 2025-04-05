Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

Özgür Özel'e bir rakip daha çıktı
İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı

İsrail'in vahşi infazının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı

Bahar beklenirken yağış geliyor! Valilikten İstanbul için uyarı
Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza

İşte Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun cezası

Nemrut Kalderası'ndaki Ziyaret Yasağı Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, ayı saldırıları nedeniyle 6 aydır ziyaret yasak. Dronla çekilen görüntüler doğanın güzelliklerini gözler önüne seriyor.

Ziyaret yasağının devam ettiği Nemrut Kalderası böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın 2. büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan ve ayı saldırıları nedeniyle yaklaşık 6 aydır ziyaret yasağının devam ettiği Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Kalderası dronla görüntülendi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası dört mevsim sunduğu doğal güzelliklerle kendine hayran bırakıyor. Bölgedeki ayı popülasyonunun artması ve son dönemde yaşanan saldırılar sebebiyle valilik kararıyla 1 Kasım 2024 tarihinde ziyarete kapatılan Nemrut Kalderası, yaklaşık 6 aydır ziyarete kapalı durumda. Ziyaret yasağının halen sürdüğü ve ayrıca kardan dolayı yolunun büyük bir bölümünün halen kapalı olduğu kaldera aylar sonra ilk kez dronla havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, karla kaplı alanların baharın gelişiyle yavaş yavaş eridiği görüldü. Göl yüzeyinin berrak maviliğiyle dikkat çektiği kalderada doğanın muhteşem bir uyum sergilediği görülüyor. Büyük ve küçük göllerin yanı sıra sıcak su kaynaklarıyla bilinen kaldera, gökyüzünden bakıldığında adeta doğanın büyüleyici bir sanat eseri gibi görünüyor. Nemrut Krater Gölü'nün masmavi suları ve çevresindeki beyaz örtü ise adeta doğal bir kartpostallık bir manzara sunuyor. Ayrıca güneş ışığının su yüzeyine yansımasıyla gölün muhteşem maviliği, volkanik kayalıklar ve dağların görkemi eşsiz bir doğa harikası oluşturdu. Zaman atlamalı çekim anlamına gelen "timelapse" tekniği ile kaydedilen görüntülerde ise bulutların kaldera üzerinde süzülerek geçişi, doğanın büyüleyici döngüsünü yansıtan görsel bir şölen sundu.

"Yasak devam ediyor"

Öte yandan yetkililer, ziyaret yasağının bölgedeki ayı hareketliliğine bağlı olarak bir süre daha devam edeceğini, yasağın daha ne kadar devam edeceği ve yaz sezonu için alınacak ilave tedbirler için ise ileri bir tarihte yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.