Nemrut Dağı'na ulaşım kar nedeniyle güçlükle sağlanıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na ulaşım, kar yağışı ve fırtına nedeniyle güçleşti. Ziyaretçiler antik heykelleri görmek için geldiğinde olumsuz hava koşulları nedeniyle geri dönmek zorunda kalıyor. Ayrıca, Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin bu etabı kar nedeniyle iptal edildi.

Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykelleri barındıran UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na kar nedeniyle güçlükle ulaşılıyor.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen ve Adıyaman sınırları içerisinde bulunan 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı zirvesinde kar yağışı ve zaman zaman fırtına etkili oluyor.

Malatya tarafından Nemrut Dağı'na gidilebilen güzergahtaki kara yolunda ise zirveye yakın bölgelerde kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman tarafından dağın zirvesindeki antik heykelleri görmek, güneşin doğuşunu ve batışını izlemek için gelen ziyaretçiler, olumsuz hava koşulları nedeniyle Nemrut Dağı'na çıkmakta güçlük çekiyor ve vatandaşların önemli bölümü sarp yoldan geri dönüyor.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'dan başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Adıyaman Nemrut Dağı etabı kar nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

