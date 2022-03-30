Ceyhan Nehri'ne düşen aracın sürücüsü hastanede hayatını kaybetti - Haberler

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Ceyhan Nehri'ne düşen aracın sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

AA - Ali Öztürk - Güncel
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Ceyhan Nehri'ne düşen aracın sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hafif ticari aracın Ceyhan Nehri'ne düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hafif ticari aracın Ceyhan Nehri'ne düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi.

Muhammet Küçük'ün (20) kullandığı 46 NE 588 plakalı hafif ticari aracın 23 Mart'ta Ceyhan Nehri'ne düşmesi sonucu yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halindeyken Ceyhan Nehri'ne düşen araçtaki Mustafa (21), Büşra (21) ve Muhammet Küçük kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılmıştı.

Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Büşra Küçük müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Muhammet ve Mustafa Küçük tedavi altına alınmıştı.

Ceyhan Nehri'ne düşen aracın sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Ceyhan Nehri'ne düşen aracın sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

AA / Ali Öztürk - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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