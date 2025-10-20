Haberler

Ned Price'dan Biden ve Trump Değerlendirmesi

Güncelleme:
Eski Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Joe Biden yönetimini dış politikada yetersiz bulurken, Donald Trump'ın baskıcı politikalarını başarılı olarak değerlendirdi. Price, Trump'ın sorunlu ülkelerle doğrudan iletişim kurma yeteneğini öne çıkardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eski sözcüsü Ned Price, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın dış politikada yetersiz olduğunu, buna karşılık ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve bölge ülkelerine karşı izlediği baskıcı politikaları başarılı bulduğunu belirtti.

Bir önceki dönemde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olan Price, Washington Post için yazdığı makalede, Biden ve Trump döneminde ABD'nin dış politikasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Price, Biden yönetiminin dış politikada etkisiz kaldığını ve sorunlu ülkelerle yeterince iletişim kurmadığını, buna karşılık Trump'ın, ABD'nin gücünü daha açık bir şekilde kullandığını ve sorunlu ülkelerle doğrudan iletişim kurarak sonuç aldığını ifade etti.

Trump'ın İsrail ile Hamas arasındaki ateşkese aracılık ettiğini, bunun hem iç politikada hem de uluslararası alanda olumlu karşılandığını aktaran Price, ayrıca Trump'ın sadece müttefiklerle değil, düşman olarak görülen ülkelerle de müzakere etme yaklaşımı benimsediğini kaydetti.

Price, İsrail'in Katar'daki Hamas heyetine saldırması sonrası hareke geçtiğini hatırlatarak, "Trump, birkaç gün içinde Netanyahu'yu Katarlı mevkidaşından doğrudan özür dilemeye zorladı" ifadesini kullandı.

Trump'ın Netanyahu'ya, "20 maddelik ateşkes planını kabul etmesi için baskı yaptığını" savunan Prize, bu gelişmenin ABD-İsrail ilişkisinde "süper gücün kim olduğunun gecikmiş bir hatırlatıcısı" olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
