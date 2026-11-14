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Necran için tehlike alarmı verildi, Suudi Sivil Savunma tehlikenin geçtiğini duyurdu

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen sınırındaki Necran'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu. Halktan sakin olup resmi talimatlara uyması, pencerelerden uzak güvenli odaya geçmesi istenirken, kısa süre sonra tehlikenin geçtiği bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü ülkenin güneyinde Yemen sınırındaki Necran kenti için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Necran'da olası tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar özellikle pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısı yapılan açıklamada, dışarıdakilerin ise en yakın binaya girmeleri veya korunaklı bir bariyerin arkasında siper almaları gerektiği belirtildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden kısa süre sonra yapılan açıklamada da tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Halktan resmi makamların talimatlarına uymaya devam etmeleri, kalabalık oluşturmaktan ve görüntü çekmekten kaçınmaları istendi.

Kaynak: AA
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