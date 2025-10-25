Haberler

Necmi Sancak'ın 'Ayşe' Filmi 28 Kasım'da Vizyona Girecek

Yönetmen Necmi Sancak'ın ilk uzun metraj filmi 'Ayşe', 28 Kasım'da seyirciyle buluşuyor. Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı film, ağır sorumluluklar ve hayaller arasında sıkışan Ayşe'nin içsel mücadelesini ele alıyor. Film, birçok ödül de kazandı.

Yönetmen Necmi Sancak'ın ilk uzun metraj filmi "Ayşe", Derin Film dağıtımıyla 28 Kasım'da seyirciyle buluşacak.

Başrol oyuncusu Binnur Kaya'ya 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran yapım, hayaller ve hayatın getirdiği ağır sorumluluklar arasında sıkışan Ayşe'nin içsel mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.

Rıdvan Sancak, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner Alıcı, Nazlıcan Demir, Orkuncan İzan ve Şehnaz Bölen Taftalı'nın da rol aldığı filmin senaryosunu, kendi ailesinden esinlenen yönetmen Sancak ile Binnur Kaya kaleme aldı.

"Ayşe" filmi, 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi İlk Film", "En İyi Yönetmen" ve "Film-Yön En İyi Yönetmen", 45. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde ise "En İyi Sanatsal Katkı" ödüllerine de layık görüldü.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Ayşe, İstanbul'un sürekli büyüyen ve yüz değiştiren kenar mahallelerinde, Down sendromlu yetişkin kardeşi Rıdvan ile yaşar. Babaları, uzun süredir hastanede ölümün eşiğinde beklemektedir. Ayşe, çalıştığı benzin istasyonuna uğrayan uluslararası bir tır şoföründen evlilik teklifi aldığında, kaderiyle hayalleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır."

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
