Çalışkan: Hukuk susturma aracı olamaz

(ANKARA) - Saadet Partisi GİK Üyesi ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, son dönemde siyasetçiler, medya kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve cemaatlere yönelik operasyonların toplumda endişe oluşturduğunu belirterek, " Hukuk, muhalif olanı susturmanın, toplumsal yapıları sindirmenin veya siyasi mücadelede rakipleri etkisizleştirmenin bir aracı olamaz" dedi.

Çalışkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın politikalarını eleştiren farklı kesimlere yönelik operasyon ve baskı görüntülerinin arttığını ifade etti. Çalışkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde iktidarın politikalarını eleştiren siyasetçiden medyaya, STK'lardan Cemaatlere kadar çeşitli nedenlerle genişleyen operasyon ve baskı görüntüleri toplumda ciddi bir endişe oluşturmaktadır.

Hukuk, muhalif olanı susturmanın, toplumsal yapıları sindirmenin veya siyasi mücadelede rakipleri etkisizleştirmenin bir aracı olamaz. Hukuk devletinin asıl sınavı, iktidarın karşısında duran kişi ve yapılar söz konusu olduğunda verilir.

Furkan Vakfı ve benzeri kurumlara yönelik tutumlarda ölçü alınması gereken tek şey, hukuk ve adalet olmalıdır. Adaletin terazisi siyasi aidiyete göre eğilip bükülmemelidir."

Kaynak: ANKA