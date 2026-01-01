İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde Filistinli Bedevi Araplardan protesto gösterisi

İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Bedevi Filistinli Arap toplulukları, bölgede Bedevi Arap Eyüb el-Tuhi'nin bir İsrailli tarafından ateş açılarak öldürülmesini protesto etti.

Onlarca Bedevi Arap, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde Bi'r Asluc kavşağında toplanarak son dört yılda İsrailli silahlı kişiler tarafından bölgelerinden öldürülen altı kişinin resmini taşıdı.

Göstericler, "Öldürülen evlatlarımız için adalet", "Cinayetlere hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin asıllı İsrail Milletvekili Velid el-Havaşle, burada yaptığı konuşmasında, İsrail hükümetindeki aşırı sağcı isimlerin Necef bölgesine göz diktiğini söyledi.

İsrail hükümetindeki Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in bölgede basın önünde yaptığı açıklamalara işaret eden Havaşle, aşırı sağcı isimlerin son dönemde Necef bölgesine yönelik kışkırtıcı açıklamalar yaptığını ve adımlar attığını söyledi.

Bi'r Hadac beldesi sakinlerinden Yahya Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barışçıl gösteri haklarını kullanmak üzere bugünkü yürüyüşte seslerini İsrail hükümetine duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

Cinayetlere karşı tepkilerini Tel Aviv yönetimine iletmek için gösteri yaptıklarını aktaran Salim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bireysel cinayetler artık olmasın. Öyle ki İsrailli sıradan vatandaşlar, Bi'r Hadac beldesindeki Filistinli gençlerimize ateş açıyor. İsrailliler, ülkeni güneyindeki Necef'te yaşayan azınlık Bedevilere karşı bu eylemleri yapıyor."

Bölge sakinlerine yönelik silahlı saldırıların durdurulması talebiyle İsrail hükümetine seslenmek istediklerini belirten Salim, bu konuda İsrail mahkemelerinin yasal prosedürleri uygulamasını istediklerini kaydetti.

Salim, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi hükümet yetkililerinin kışkırtmaları sebebiyle İsrailli vatandaşların silahlı eylemlerine maruz kaldıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bugüne kadar hala birinci veya ikinci dereceden İsrail vatandaşı olduğumuzu hissedemedik. Çünkü onlar, sürekli olarak Arapları öldürmeye teşvik ediyorlar."

İsrail'in güneyindeki Mısır sınırı yakınlarındaki Necef Çölü'nde geçen hafta bir İsrail vatandaşı beraberindeki bir İsrail askeriyle bölge sakini bir bedevinin aracına ateş açmıştı. Araçtaki İsrail vatandaşı Bedevi Eyüb et-Tuhi açılan ateş nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Silahı ateşleyen İsrail vatandaşı, Bedevi gençlerin Mısır sınırında silah kaçakçılığı yaptığını düşündüğü savunmasını yapmış, mahkeme tarafından ev hapsiyle serbest bırakılmıştı.

İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde yaşayan Filistinli Bedevi Araplar, İsrail vatandaşlığı taşıyor ve zorunlu olarak İsrail ordusunda askere alınıyor. Buna karşın bölgedeki Filistinli Bedevi Araplar, İsrail yönetimlerinin bölgelerine karşı ayrımcılık uyguladığı, "ikinci sınıf vatandaş olarak muamele edildikleri" eleştirisini yöneltiyor.

Necef bölgesindeki Arap köylerine elektrik ve su gibi hayati altyapı hizmetlerini sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor. Bölgede Bedevi Filistinli Arapların, köylerindeki basit yapıları dahil inşaat ruhsatı olmadığı gerekçesiyle yıkıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail bugüne kadar 220 bin İsrail vatandaşı Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Necef Çölü'nde, tamamı Filistinli bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.