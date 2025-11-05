Grafiker Ressam Necati Derya'nın "Bir Deryadır İstanbul" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 1800–1900'lü yıllarına ait siyah-beyaz fotoğraflardan seçilerek farklı tekniklerle harmanlanıp yeniden yorumlanan 60 eser, Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Açılışa Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı. Etkinlikte, sanatın İstanbul'un belleğini koruma gücü ve kentin tarihsel dokusuna dair önemli bir görsel yolculuk sunuldu.

Sergi, 28 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.