Ne kendisini bulabildi ne cansız bedenini! Depremde kaybolan kardeşini arayan abla sosyal medyadan yardım istedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay İskenderun'da, yaşadığı bina yıkılan Mustafa Batuhan Güleç bulunamadı. Güleç'in ablası sosyal medyadan yardım isteyerek, "8 gün süren arama çalışmalarında kardeşim enkazdan çıkmadı. Kimlik sorgusunda hiçbir hastanede kendisine ulaşamadık. DNA eşleşmesinde ise kimliksiz defnedilen kimse ile uyuşmadı. Gören, duyan ve bilgisi olan herkesin iletişime geçmesini rica ederiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler birçok ilimizde yıkıma neden oldu. Bu kentlerden biri de Hatay oldu. İskenderun'da yalnız yaşayan 24 yaşındaki Mimar Mustafa Batuhan Güleç'in oturduğu bina da depremle birlikte yerle bir oldu. Otomobili binanın önünde park halinde duran Güleç, enkazda 8 gün süren arama-kurtarma çalışmasında bulunamadı.

"HASTANELERDE DE KİMSESİZLER MEZARLIĞINDA DA BULUNAMADI"

Güleç'in ablası Tuğba Akyüz, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Paylaşımda, "6 Şubat 04.17'deki depremden 20 dakika sonra kardeşimin yaşadığı eve gittim. Enkazla karşılaştım. Kardeşimin arabası evin altındaydı ve telefon sinyali en son 04.27'de bu evden alındı. Yani kardeşim deprem sırasında evdeydi. 8 gün süren arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkmadı. Türkiye geneli yapılan kayıtlı/kimlikli sorguda hiçbir hastanede ulaşamadık. Adli Tıp Kurumu'nda verilen DNA da kimliksiz defnedilen hiç kimseyle eşleşmedi. Herhangi bir şehirdeki hastaneye götürülmüş olabilir. Görüp, duyan bilgisi olanların iletişime geçmesini rica ederiz." ifadeleri yer aldı.