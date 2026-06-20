Aylin Nazlıaka, CHP'nin Geleceğinin Tartışıldığı Buluşmaya Katıldı

(ANKARA) - CHP eski Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Dayanışma Derneği'nin düzenlediği toplantıda CHP'nin içinde bulunduğu süreci ve partinin geleceğini değerlendirdiklerini belirterek, "Demokratik tartışma kültürünün, ortak aklın ve dayanışmanın güçlendiği bu buluşmaların partimizin geleceğine önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.

Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Dayanışma Derneği'nin düzenlediği toplantıya ilişkin bilgi verdi. Nazlıaka, eski milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, örgüt temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleriyle bir araya geldiklerini kaydetti.

Toplantının, CHP'nin içinde bulunduğu sürecin değerlendirilmesi ve partinin geleceğine ilişkin görüşlerin paylaşılması amacıyla gerçekleştirildiğini belirten Nazlıaka, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Dayanışma Derneği'nin düzenlediği etkinlikte; geçmiş dönem milletvekillerimiz, Parti Meclisi üyelerimiz, örgütümüzün temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının değerli üyeleriyle bir araya geldik."

Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu sürecin değerlendirilmesi ve partimizin geleceğine ilişkin görüşlerin paylaşılması amacıyla gerçekleştirilen, 'Cumhuriyet Halk Partisi İşgalinden Nasıl Kurtulur? Eylem ve Yol Haritası' başlıklı toplantıyı düzenleyen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.

Önceki dönem milletvekillerimiz Şenal Sarıhan, Mehmet Tomanbay, İlhan Cihaner, Atilla Kart ve İzzet Çetin'e görüşlerini ilettikleri için ayrıca teşekkür ederim.

Demokratik tartışma kültürünün, ortak aklın ve dayanışmanın güçlendiği bu buluşmaların partimizin geleceğine önemli katkılar sunacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA