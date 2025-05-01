Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Suriye'de ordu yola çıktı, İsrail'in karıştırdığı yere gidiyorlar
CHP'nin, 'Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi' iddiasına yalanlama

CHP'nin iddiasını görüntüler yalanladı! Direkt polisin üzerine sürmüş
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Sevgilisinin bebeğini öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Nazımiye'de Şiddetli Rüzgar Sonrası Çadır Kuruldu

Nazımiye'de Şiddetli Rüzgar Sonrası Çadır Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar görenler için jandarma ve polis ekipleri tarafından çadır kuruldu. Kaymakamlık, hasarlı yapıların tespitine yönelik çalışmalar başlattı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar görenler için belirli noktalara çadır kurdu.

Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, Nazımiye ilçesindeki bazı evlerin çatılarına zarar verdi.

Kaymakam Hüseyin Remzi Konak'ın talimatları doğrultusunda ekipler, ilçedeki hasarlı yapıların tespitine yönelik çalışma başlattı.

İlçede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de evleri zarar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için bazı noktalara çadır kurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri, AFAD koordinesinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.