Nazımiye'de Şiddetli Rüzgar Sonrası Çadır Kuruldu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar görenler için belirli noktalara çadır kurdu.

Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, Nazımiye ilçesindeki bazı evlerin çatılarına zarar verdi.

Kaymakam Hüseyin Remzi Konak'ın talimatları doğrultusunda ekipler, ilçedeki hasarlı yapıların tespitine yönelik çalışma başlattı.

İlçede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de evleri zarar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için bazı noktalara çadır kurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri, AFAD koordinesinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.