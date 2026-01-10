Haberler

AK Parti Sinop Milletvekili Maviş'ten basın mensuplarına ziyaret

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek, basının önemine vurgu yaptı ve Sinop'taki projelere destek sözü verdi.

Ak Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Maviş, beraberinde AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman ve parti yöneticileriyle Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Ziyarette, kentte görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Maviş, cemiyetin çalışmaları hakkında Cengiz Demirel'den bilgi aldı.

Maviş, burada yaptığı konuşmada, Sinop'a faydası olacağını düşündükleri her projeye, her çalışmaya sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

Bundan sonraki süreçte de aynı desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Maviş, kentte yürütülen projelere ilişkin bilgi aktardı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
