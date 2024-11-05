Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne 12 Yeni Araç Tahsis Edildi

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 12 yeni araç için teslim töreni düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki törende konuşan Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, araçların vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için sahada olacağını söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım da istikrarlı ve disiplinli bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından araçlar görev yerine uğurlandı.