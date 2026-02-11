Haberler

Nazilli'de polisler kan bağışında bulundu

Nazilli'de polisler kan bağışında bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılay'a kan bağışında bulunarak kan stoklarına katkı sağlamak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen ve personel katıldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında, kan stoklarına katkı sağlamak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen'in yanı sıra amirler, komiserler ve polis memurları katılarak kan bağışında bulundu.

Teşkilatın etkinliğe yoğun katılım göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Esen, bu tür uygulamaların topluma örnek olmasını istediklerini söyledi.

Esen, kampanyayı düzenleyen Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı

İçişleri'nde devir teslim! Ali Yerlikaya duygusal sözlerle veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı

Kafasında kask, elinde silah! Spor salonuna girip kurşun yağdırdı
Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiç kimse yanına gitmedi

Bomba Ali Yerlikaya detayı: AK Partili vekiller yanına gitmedi
16 yaşındaki kızı tacizden tutuklanan başkanın mesajları ifşa oldu

16 yaşındaki kızı tacizden tutuklanan başkanın mesajları ifşa oldu
İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi

Valilikten Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi
Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı

Kafasında kask, elinde silah! Spor salonuna girip kurşun yağdırdı
Pedofili skandalı büyüyor! Pilotu uçuş öncesi yaka paça aldılar

Skandal büyüyor! Uçak kalkmaya hazırlanırken pilotu gözaltına aldılar
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı