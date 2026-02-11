Nazilli'de polisler kan bağışında bulundu
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılay'a kan bağışında bulunarak kan stoklarına katkı sağlamak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen ve personel katıldı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında, kan stoklarına katkı sağlamak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen'in yanı sıra amirler, komiserler ve polis memurları katılarak kan bağışında bulundu.
Teşkilatın etkinliğe yoğun katılım göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Emniyet Müdürü Esen, bu tür uygulamaların topluma örnek olmasını istediklerini söyledi.
Esen, kampanyayı düzenleyen Türk Kızılay'a teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel