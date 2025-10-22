Haberler

Nazilli'deki Ortaokul Kantininde Yangın Çıktı

Nazilli'deki Ortaokul Kantininde Yangın Çıktı
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Beşeylül Ortaokulu'nun kantininde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir ortaokulunun kantininde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Kantinde zarar meydana gelirken, dumandan etkilenen 1 itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıld.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Beşeylül Ortaokulu'nun kantininde henüz bilinmeyen nedenle dolayı çıktı. Kantinden yayılan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle alevler okulun diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye personeli Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye erinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın ihbarı üzerine Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Nazilli ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek de okula gelip, söndürme çalışmalarını yerinden takip etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

