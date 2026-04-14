Zeytin bahçesindeki sera içerisinde 208 kök Hint keneviri ele geçirildi

Zeytin bahçesindeki sera içerisinde 208 kök Hint keneviri ele geçirildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir zeytin bahçesinde düzenlenen operasyonda 208 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli H.C. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde H.C.'ye (62) ait zeytin bahçesinde özel olarak hazırlanmış sera içerisinde 208 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 10 Nisan Cuma günü kırsal Gedikaltı Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Şüpheli H.C.'nin zeytin bahçesinde yapılan aramalarda, özel olarak hazırlanmış sera içerisinde 208 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Operasyon tarihinde H.C.'ye ulaşamayan ekipler, dün yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan H.C., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

