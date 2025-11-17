Haberler

Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında 18 yaşındaki Makbule İlhan hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

  • Nazilli'de 2 katlı evde çıkan yangında Makbule İlhan (18) hayatını kaybetti.
  • Yangında 3 kişi yaralandı.
  • Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında Makbule İlhan (18) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi 865 Sokak'taki iki katlı evin 2'nci katında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangında Makbule İlhan, Ferman İ., Asiye İ. ve Deniz Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Makbule İlhan, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Soğutma çalışmaları sürerken, olay yerine gelen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
