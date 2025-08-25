Nazilli'de Yangın: Apartmanda Hasar Oluştu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında, çamaşır makinesinin yangın sebebi olduğu belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, evde hasar oluştu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.
Cumhuriyet Mahallesi 173 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında Akın Yıldırım'a ait evde, çamaşır makinesinden kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel