Aydın'da sentetik ecza satarken suçüstü yakalanıp, tutuklandı

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu nitelikli sentetik ecza satan R.Y., jandarma tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 58 adet sentetik ecza ve 16.975 TL nakit para ele geçirildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde R.Y., uyuşturucu nitelikli sentetik ecza satarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan R.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, şüpheli R.Y. takibe alındı. R.Y., M.G.'ye sentetik ecza hap satarken suçüstü yakalandı. M.G.'nin üzerindeki aramada ele geçirilen 2 adet sentetik eczaya el konuldu.

Şüpheli R.Y.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada ise 58 adet sentetik ecza, suçta kullanıldığı belirlenen 1 cep telefonu ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 975 TL nakit para ele geçirildi. R.Y., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Y., tutuklandı.

Haber : Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
