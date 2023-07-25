Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Turan, Altıntaş ve Zafer mahallerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik 7 ayrı adrese dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1,5 kilo kubar esrar, 55 kök Hint keneviri, 70 gram kimyasal uyuşturucu türevi, 120 sentetik hap ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Rıdvan Talay (24) ile hakkında uyuşturucu satmak suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Yakup Uludut (32) tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.