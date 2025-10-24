Haberler

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 gram metamfetamin, 41 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin Şirinevler ve Altıntaş mahallelerindeki tespit edilen adresleri bir süre takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından, dün 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde, üzerlerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 60 gram metamfetamin, 41 gram esrar, 20 sentetik hap, 1 kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin TL ve kenevir yetiştirmeye uygun çeşitli cihaz ve sıvılar ele geçirildi. Şüpheliler L.Ç., M.Z. ve B.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliye sevk edilen şüphelilerden L.Ç. ve B.A. tutuklanırken, M.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
