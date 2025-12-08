Haberler

Nazilli'de üreticilere 4 bin kestane fidanı dağıtıldı

Nazilli'de üreticilere 4 bin kestane fidanı dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle üreticilere 4 bin kestane fidanı dağıtıldı. Dağıtımda yerli ve Fransız cinsi kestane fidanları sunuldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere 4 bin kestane fidanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Pamuk Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen fidan dağıtım törenine Kaymakam Huriye Küpeli Kan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Yıllık yaklaşık 10 bin ton kestane üretiminin yapıldığı ilçenin 11 mahallesindeki üreticilere toplam 4 bin kestane fidanı ulaştırıldı.

Aşağı Yakacık, Ketenova, Kuşçular, Aksu, Kavacık, Esentepe, Karahallı, Kışıkçılar, Bağcıllı, Çobanlar ve Kocakesik mahallelerinin muhtarları, üreticilere verilmek üzere fidanları teslim aldı. Dağıtımda yerli "Ertan" ve Fransız "Bouche de Betizac" cinsi kestane fidanları sunuldu.

Fidanların yüzde 50 üretici katkılı, yüzde 50 hibe destekli olduğu ve Kestane Gal Arısı'na dayanıklı türlerden seçildiği bildirildi.

Proje kapsamında kent genelinde 74 bin 90 fidanın üreticilere teslim edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title