Aydın'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Şüphelilerin faizle borç verme ve tehditte bulunma iddiaları üzerine operasyon düzenlendi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "tefecilik" soruşturma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, adliyede görevli mutemet A.Ç, doktor E.P. ile E.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin faizle borç verdikleri, karşılığında senet düzenledikleri ve alacakların tahsili sürecinde tehditte bulundukları öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ile E.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.