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Nazilli'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Nazilli'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.C.E'nin kullandığı 63 P 5464 plakalı hafif ticari araç, Ocaklı Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü H.C.E. ile araçta yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel

Nazilli Tragger Aydın Güncel Haberler

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