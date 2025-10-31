Haberler

O kentimizde şap hastalığı paniği! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

O kentimizde şap hastalığı paniği! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesiyle birlikte 34 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. İlgili mahallelerde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların giriş çıkışları yasaklandı.

  • Aydın'ın Nazilli ilçesinde şap hastalığı tespit edildi.
  • 34 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
  • Karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş-çıkışı yasaklandı.

Aydın şap hastalığı şoku yaşıyor. Nazilli ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle yetkililer önlem amacıyla yeni tedbirler aldı.

ÇOK SAYIDA MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Tedbirler kapsamında 34 mahallede karantina başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, İsabeyli Mahallesi'nde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldı.

İsabeyli ve Ocaklı mahalleleri "koruma bölgesi", Bozyurt, Çobanlar, Dereağzı, Dallıca, Eycelli, Hasköy, Kavacık, Arslanlı, Samailli ve Yaylapınar mahalleleri ile merkezdeki 22 mahalle "gözetim bölgesi" olarak belirlendi. Bu kapsamda mahallelerde karantina uygulaması başlatıldı.

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEYECEK

Karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği bildirildi. Ayrıca İsabeyli ve Ocaklı mahallelerinde hastalık sona erene kadar suni tohumlama yapılmayacağı, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
