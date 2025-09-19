Nazilli'de Rüşvet Çetesi Operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda, aralarında çarşı ve mahalle bekçisi ile emekli polisin bulunduğu 6 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir restoranın Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu yetki belgesi olmadan satış yaptığı ve denetim öncesinde bilgi alarak tedbir aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İşletme sahipleri ve iletişimde olduğu kişileri takibe alan ekipler, şüphelilerin denetim öncesi görevli memura rüşvet vererek bilgi aldıklarını tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla restoran işletmecileri Y.E. ile A.B.K, emekli polis A.Y. çarşı ve mahalle bekçisi V.K. ile Ö.E. ve A.K'yi yakaladı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.