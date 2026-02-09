Haberler

Nazilli'de park halindeyken yanan minibüste hasar oluştu

Nazilli'de park halindeyken yanan minibüste hasar oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs hasar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeyken alev alan minibüste hasar oluştu.

Kurtuluş Mahallesi 85 Sokak'ta A.B'ye ait 09 P 1634 plakalı minibüs, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış

Sapık milyarderden esrarengiz alışveriş! Litrelerce satın almış
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti

Türkiye'yi sarsan olaydan 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraf