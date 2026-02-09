Nazilli'de park halindeyken yanan minibüste hasar oluştu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs hasar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.
Kurtuluş Mahallesi 85 Sokak'ta A.B'ye ait 09 P 1634 plakalı minibüs, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle minibüste hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel